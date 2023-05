Schianto in autostrada: un morto e un ferito in condizioni disperate

Tragedia della strada stasera, 23 maggio poco dopo le 22 lungo l'autostrada A13 a cavallo tra i caselli di Monselice e Terme Euganee. Il bilancio è pesante: una persona è deceduta sul colpo, un'altra è stata trasportata in ospedale a Padova in condizioni disperate. Al vaglio della Polizia stradale le cause che hanno portato al drammatico impatto che secondo i primi riscontri avrebbe coinvolto più veicoli. La viabilità lungo la A13 ha subito pesanti rallentamenti. Soltanto a notte fonda la situazione è tornata alla normalità. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. Oltre ai sanitari del Suem 118 e la Stradale, hanno lavorato anche i Vigili del Fuoco impegnati a liberare dagli abitacoli i singoli occupanti e a rimettere in sicurezza il tratto di A13 interessato.