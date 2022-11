Schianto sull'A13: tre feriti e cinque cani salvi per miracolo

Incidente stradale oggi alle 7 del mattino lungo l'autostrada A13 a cavallo tra Monselice e Boara.

I fatti

Lo schianto ha coinvolto due auto e ha provocato il ferimento di tre persone. Nella paurosa carambola sono rimasti coinvolti anche cinque cani. L'incidente è avvenuto tra due auto. Una di queste con un carrello annesso che trasportava tre cani. All'interno dell'altro mezzo si trovavano altri due amici a quattro zampo all'interno di un box.

I soccorsi

I vigili del fuoco, subito dopo l'allarme, sono arrivati in autostrada da Este e Padova anche con l'ausilio dell'autogrù. Hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti, mentre i tre feriti sono usciti dall'abitacolo autonomamente. Sono stati presi in consegna dal personale medico del Suem 118 che, dopo averli stabilizzati, li hanno accompagnati all'ospedale. Nessuno dei coinvolti versa in pericolo di vita e anche i cani non hanno subito particolari traumi. Per i rilievi e il monitoraggio della viabilità sull'A13 sono arrivati gli agenti della Polstrada e il servizio ausiliare autostradale. Tra gli intervenuti anche un veterinario che ha visitato sul posto gli animali. La viabilità e le operazioni di soccorso lungo la A13 si sono protratte fino alle 10.