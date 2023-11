Si schianta in auto contro un muretto, 26enne in gravi condizioni

Grave incidente stradale nella notte tra il 3 e il 4 novembre. Lo schianto si è verificato in via Vanzo nel comune di Monselice.Coinvolta una sola auto che si è schiantata contro un muretto stradale. L'impatto è avvenuto attorno alle 4 del mattino. Qualche automobilista in transito, ma anche alcuni residenti svegliati dal botto, hanno subito intuito che era capitato qualcosa di grave e hanno chiamato i numeri d'emergenza.

Cosa è successo

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Vanzo a Monselice per un’auto, una Lexus, finita contro un muretto stradale, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, rimasto gravemente ferito. I pompieri arrivati da Este, hanno messo in sicurezza l’auto ed utilizzando cesoie e divaricatori idraulici estratto il conducente ventiseienne. Il ferito, residente ad Arre, è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito in ambulanza in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle prime luci dell’alba con la messa in sicurezza del luogo.