Schianto a Montagnana, muore automobilista di 51 anni

Un probabile malore del conducente sarebbe all'origine di un incidente mortale avvenuto ieri sera, 13 settembre, alle 20,45 in via Belfiore a Montagnana. Secondo i primi riscontri raccolti dai carabinieri della Compagnia di Este, il conducente stava viaggiando al volante di una Jeep Compass quando all'improvviso ha cominciato a sbandare andando a sbattere contro diverse pali della segnaletica stradale. A perdere la vita è stato Matteo Danesi, 51 anni residente a Casale di Scodosia. Nessun altro mezzo risulterebbe coinvolto nella tragica carambola. Da circa un anno era sposato con Leonora Zancanella.

I soccorsi

Alcuni testimoni della fuoriuscita autonoma hanno subito allertato i soccorritori. In via Belfiore sono arrivati i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco oltre ad un paio di equipaggi dell'Arma. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'automobilista, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Dai primi riscontri la morte non sarebbe compatibile con l'impatto avuto dalla sua auto contro la cartellonistica stradale. Per questo si ipotizza che il conducente mentre transitava si sia sentito male. La viabilità ha subito importanti rallentamenti per oltre due ore. Tempo necessario agli operatori di terminare l'attività e attendere il nullaosta del pubblico ministero di turno per la rimozione della salma.