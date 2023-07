Si schianta contro una casa e rimbalza nel mezzo della carreggiata

Ha perso il controllo della sua Fiat 500 e si è schiantata contro il muro di cinta di una vecchia casa di campagna. Nella carambola fuori controllo l'auto ha poi terminato la corsa nel mezzo della carreggiata. Fortuna ha voluto che non passassero ulteriori mezzi. L'incidente è avvenuto oggi 27 luglio alle 13,15 a Montagnana lungo la Sr 10 all'altezza di via Luppia Alberi. La conducente, una donna di 35 anni di Montagnana è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono definite incoraggianti, non sarebbe in pericolo di vita.

I soccorsi e i disagi alla viabilità

Sul luogo della fuoriuscita autonoma, allertati da altri automobilisti in transito, sono arrivati i sanitari del Suem 118, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. La donna è stata liberata dall'abitacolo e affidata alle cure del personale medico. Dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata in ospedale. Come da prassi è stata sottoposta anche ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dall'eccessiva velocità, ad una banale disattenzione, ma anche un guasto meccanico improvviso. La viabilità ha subito rallentamenti per oltre un'ora, tempo necessario agli operatori di terminare i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza dell'area.