Finisce nel fosso con l'auto ribaltata: due feriti

Ennesimo incidente stradale lungo le strade del padovano. La fuoriuscita autonoma si è verificata nella notte tra il primo e il 2 ottobre a Montagnana. Il bilancio, che poteva essere ben più grave, è di due persone ferite, traffico in tilt e soccorritori costretti ad operare per diverse ore per ripristinare la sicurezza stradale e rimuovere il mezzo incidentato dalla strada. L'automobilista al volante del mezzo finito fuori strada in ospedale come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Cosa è successo

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo mezzanotte in via Candiega a Montagnana. Alla centrale operativa del 115 è pervenuta la segnalazione di un'auto finita fuori strada che nella sua corsa fuori controllo si è ribaltata. Sul luogo della segnalazione sono arrivati i pompieri del distaccamento di Este che, dopo aver messo in sicurezza il mezzo, hanno soccorso l'autista e il passeggero che sono rimasti bloccati tra le lamiere dell'abitacolo. In un secondo momento i feriti sono stati presi in consegna dai sanitari del Suem 118. Dopo essere stati stabilizzati sono stati trasportati in ospedale. La viabilità ha subito rallentamenti fino alle 3,30. Tempo necessario agli operatori di terminare le singole attività.