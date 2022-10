Ciclista tampona un auto e viene investito da un secondo mezzo: è grave

Grave incidente stradale domenica mattina 23 ottobre alle 10. Un ciclista di 71 anni residente a Casale di Scodosia si trova ora ricoverato in prognosi riservata in ospedale a Padova a seguito di un tremendo impatto con due auto.

I fatti

Da una prima ricostruzione il ferito, E.Z. con i suoi compagni di squadra della Gs Dossi di Ospedaletto Euganeo stava procedendo da Montegrotto in direzione Torreglia lungo via Caposeda. Doveva essere una sgambata nello splendido scenario dei Colli, ma ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Ad un tratto una Mini che lo precedeva ha frenato di colpo. Per evitare l'impatto avrebbe effettuato la stessa manovra anche una Ford Focus che la seguiva. Il settantunenne si è trovato la Focus troppo vicina per evitarla e gli è finito addosso. Nella carambola il ciclista è finito nella carreggiata opposta proprio nel momento in cui sopraggiungeva una terza auto, una Nissan. L'impatto è stato devastante, poi il ciclista è caduto rovinosamente a terra privo di sensi.

I soccorsi

In via Caposeda sono arrivati i sanitari del Suem 118. Il ciclista è stato stabilizzato e in un secondo momento trasportato in ospedale a Padova. Ora si trova ricoverato in Terapia Intensiva. Le sue condizioni sono critiche. Nel frattempo i mezzi coinvolti sono stati sequestrati in attesa di avere un quadro definitivo delle condizioni del ferito. La viabilità ha subito ripercussioni per circa due ore. Tempo necessario agli operatori di terminare tutti gli accertamenti.