Finiscono con l'auto contro un albero: due feriti

Incidente stradale nella notte tra il 28 e il 29 dicembre poco dopo le 23. Il bilancio, che poteva essere ben più grave, è di due feriti non in pericolo di vita.

I dettagli

Lo schianto è avvenuto in via Caposeda a Montegrotto. Per cause ora al vaglio delle forze dell'ordine un auto con due persone a bordo si è andata a schiantare contro un albero. Nell'impatto gli occupanti sono rimasti incastrati nell'abitacolo. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato lanciato da alcuni automobilisti in transito che hanno visto la vettura incidentata. In via Caposeda sono arrivati i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco di Abano Terme. I pompieri, dopo aver messo in sicurezza il mezzo ed estratto le due persone, le hanno affidate alle cure dei sanitari. I feriti sono stati stabilizzati e trasportati in ospedale. La situazione è tornata alla normalità solo dopo l'una di notte. All'automobilista sono stati effettuati accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Tra le cause che potrebbero aver contribuito all'incidente non si esclude la velocità eccessiva, ma anche la banale disattenzione. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nello schianto.