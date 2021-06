Frontale fatale per un 52enne alla guida di un furgone: muore nell'impatto

Un camion e un furgone si sono scontrati: nell'impatto è morto il conducente del furgoncino. I medici del Suem hanno provato a rianimarlo ma per lui non c'è stato nulla da fare

L’incidente

Alle 14.15 di giovedì 3 giugno i vigili del fuoco sono accorsi sul luogo di un incidente, in via Cavaizza a Saletto, nel comune di Borgo Veneto. Un frontale tra un camion e un furgone, un grave incidente nel quale ha perso la vita il conducente del furgone, un 52enne. I medici del Suem hanno provato di tutto per rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. L’autista del camion, invece, è rimasto illeso. I carabinieri hanno deviato il traffico e si occuperanno dei rilievi.