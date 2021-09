Investita da un'auto mentre cammina sul marciapiede: muore una donna

Una donna di 69 anni, Raimonda Veronese, di Montegrotto, è stata investita mentre camminava sul marciapiede. Il 24enne alla guida dell’auto, A.P. di Torreglia, è stato arrestato per omicidio stradale.

L’incidente

Nella mattinata di martedì 28 settembre, alle 10.45, una 69enne è stata investita in via Caposeda a Montegrotto, davanti alla sede della Croce Rossa. Alla guida dell’auto un 24enne. La donna è stata sbalzata nell'impatto contro un'altra auto in sosta ed è morta poco dopo l’arrivo del Suem, a causa delle ferite riportate. Secondo una prima ipotesi, il giovane era appena uscito dal turno di lavoro in un supermercato e avrebbe avuto un colpo di sonno. Ad eseguire i rilievi sono stati i carabinieri del Norm della compagnia di Abano Terme. Il giovane, negativo all'alcol test, è stato arrestato per omicidio stradale e poi rimesso in libertà su decisione del pubblico ministero dato che il 24enne è incensurato e non vi è pericolo di inquinamento delle prove.