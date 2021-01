Schianto tra una Smart e un furgone, muore automobilista padovano di 45 anni

Tragedia della strada in serata a Resana nel Trevigiano, lungo la strada regionale 308 del Santo, all'altezza della stazione di servizio Bianchi carburanti ai confini col Padovano.

Lo schianto

A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento, sono state una Smart blu ed un furgone. Ad avere la peggio è stato l'automobilista, A.R., un 45enne di Borgoricco, morto tra le lamiere del suo mezzo. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, il Suem 118 e la polizia stradale che ha svolto i rilievi del caso. Traffico a lungo in tilt nella zona.

Notizia in aggiornamento