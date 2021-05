Pauroso schianto tra due auto: morta sul colpo una 25enne padovana

Uno schianto terribile, costato la vita a una 25enne di Gazzo Padovano: Claudia Cherobin ha perso la vita in un incidente stradale occorso nel Vicentino.

Incidente

A darne notizia è VicenzaToday: l'incidente è occorso poco prima delle ore 19.30 di domenica 2 maggio in via Rasega a Camisano Vicentino. I vigili del fuoco hanno estratto da un Suv della Bnw la giovane, ma nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiararne la morte. Gravemente ferito anche l’autista, stabilizzato dal personale del Suem e trasportato in ospedale a Vicenza. Ferito in maniera più leggera l’altro autista, finito con l’auto nel campo adiacente e trasferito a sua volta in pronto soccorso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminati dopo circa un’ora e mezza Ancora tutte da chiarire le dinamiche dell’incidente. Secondo una possibile ricostruzione le due auto coinvolte viaggiavano nella stessa direzione verso Camisano quando, durante un sorpasso, si sarebbero toccate. La Bmw su cui viaggiava Claudia Cherobin è finita in un fossato per poi schiantarsi addosso un muretto, mentre l’altra auto è finita in un campo. Claudia Cherobin era molto conosciuta nell’ambiente universitario padovano. Nella città del Santo aveva frequentato l’università ed era stata attiva nell’organizzazione alcuni festival musicali