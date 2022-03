Finisce con l'auto nel fiume dopo un volo dall'argine: morto un 45enne, padre di due bimbi

Tragico incidente stradale nella tarda serata di martedì 1 marzo: Cristian Finco, 45enne residente a Sant'Urbano e padre di due bambini, è morto dopo essere finito con la propria auto nel fiume Adige.

I fatti

È successo a Barbona dopo le ore 22: per cause ancora in corso di accertamento il giudatore di un veicolo in arrivo da Carmignano di Brenta ha perso il controllo del mezzo scavalcando il guardrail e finendo in acqua dopo un volo di almeno cinque metri. Sul posto si sono immediatamente precipitati i vigili del fuoco con i sommozzatori di Venezia, i quali hanno subito attivato le ricerche sfidando la corrente e il buio. Una volta individuata con difficoltà l'auto (che nel frattempo si era inabissata) hanno recuperato il conducente, già morto.