Incidente fatale con la sua moto: 19enne deceduto nell’Alta

Dramma nell’Alta Padovana: Alessio Bariamcanaj, 19enne residente a Piombino Dese, è morto nella mattinata di sabato 3 aprile per le conseguenze del tragico incidente occorso la sera prima.

I fatti

Intorno alle ore 19 di venerdì 2 aprile il giovane stava percorrendo via Meolde a Piombino Dese a bordo del suo scooter Yamaha quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della moto cadendo violentemente a terra. Elitrasportato d’urgenza all’ospedale di Treviso, le sue condizioni - già critiche - si sono ulteriormente aggravate nella notte causandone il decesso intorno alle ore 8 di sabato mattina. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Piombino Dese.