Si sporge in mezzo alla carreggiata e viene preso in pieno da un'auto: muore 88enne

Ha lottato per ore dopo il ricovero in ospedale, ma non ce l'ha fatta: Ermanno Milani, pensionato 88enne di Bresseo di Teolo, è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre si accingeva ad attraversare la strada.

La dinamica

È successo intorno alle ore 16 di sabato 13 febbraio proprio a Bresseo di Teolo in via Euganea Treponti, strada principale che attraversa il paese: stando alle prime ricostruzioni l'uomo si sarebbe sporto in mezzo alla carreggiata nel momento in cui stava transitando un'Audi Q2 con alla guida una 51enne del posto, che colta di sopresa per l'improvviso gesto ha fatto il possibile per evitarlo ma senza riuscirci. L'uomo è stato subito trasportato in ospedale, dove però ha perso la vita in serata a causa delle gravi lesioni riportate alla testa. Ermanno Milani lascia tre figli.