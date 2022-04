Schianto fatale tra un'auto e una Kawasaki a un incrocio: morto Marco, motociclista 41enne

Uno schianto tremendo tra una moto Kawasaki 750 nera e un Mitsubishi Pajero grigio è stato fatale per Marco Sanavio, 41enne di Conselve insegnante di matematica e volontario della Croce Rossa che aveva appena concluso il proprio turno: i sanitari del Suem 118 hanno provato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare.

L'incidente

Erano da poco passate le ore 20 di sabato 9 aprile: su via Risorgimento a San Giacomo di Albignasego, all'altezza del semaforo, un piccolo fuoristrada che stava svoltando a sinistra, in via Verdi, e una moto che viaggiava in direzione Casalserugo si sono scontrati. L'impatto è stato violento e il motociclista non si è più rialzato. Il 66enne conducente dell'auto, invece, è stato ricoverato in ospedale a causa delle ferite riportate nel violento scontro. I sanitari del Suem 118, giunti sul posto, hanno tentato per diversi minuti di rianimare il centauro ma per lui non c'era più nulla da fare. Ora spetterà alla polizia locale dell'Unione dei Comuni dei Patriarcati capire la dinamica dell'incidente e chiarire le responsabilità: le indagini sono in corso, è stato informato anche il pm di turno. Sul luogo dell'incidente si è recata anche la compagna del 41enne, che al momento dell'identificazione del cadavere si è sentita male venendo a sua volta trasportata in ambulanza in ospedale.