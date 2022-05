Incidente stradale sul tratto udinese dell'autostrada A23: la vittima è padovana

È il classe 1977 Plaku Lutfi, residente a Casale di Scodosia, la vittima dell'incidente che si è verificato oggi lungo l'autostrada A23 Palmanova-Tarvisio, in direzione sud.

Incidente

Era lui - come riporta UdineToday - alla guida della Mercedes coinvolta nel sinistro. Romeno, come Lutfi, anche il passeggero che viaggiava assieme a lui. L'uomo, di cui non sono state diffuse le generalità, ha rimediato un trauma alla testa ed è stato ricoverato in ospedale. Pare che i due fossero a Udine per un sopralluogo di lavoro (operano nel settore dell'edilizia) e stavano rientrando verso casa. L'incidente si è verificato poco dopo le 13 e 30 di oggi, venerdì 27 maggio, all'altezza del comune di Bicinicco. L'auto sulla quale viaggiavano Lutfi e il collega è fuoriuscita in maniera autonoma e ha finito la propria corsa contro il guardrail. Attualmente risultano rallentamenti per chi proviene dal casello di Udine Sud.