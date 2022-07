Schianto tra due auto e due tir, muore una giovane ragazza

Tragico incidente nella mattinata di giovedì lungo la Postumia, nel territorio comunale di Lisiera, frazione di Bolzano Vicentino. all'altezza del tratto sopraelevato sul fiume Tesina. Lo schianto avrebbe coinvolto più mezzi, a quanto sembra due tir e due auto. Il bilancio è di una persona che ha perso la vita.

Statale chiusa

La Statale 53 - come riporta VicenzaToday - è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto è intervenuto il Suem, i vigili del fuoco e le forze dell'ortdine, oltre che i tecnici dell'Anas per la messa in sicurezza del tratto interessato all'incidente.

Aggiornamento ore 11

Alle ore 8.30, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 53 Postumia nei pressi dello svincolo per l’A31 per un incidente frontale tra un’auto e un camion: deceduta una giovane ragazza, coinvolto parzialmente un terzo mezzo pesante. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una piccola utilitaria una ventenne, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte della giovane. Illeso l’autista del mezzo pesante. La strada durante i soccorsi è rimasta chiusa in entrambe le direzioni. I carabinieri insieme alla polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

Aggiornamento ore 12,50

La vittima si chiamava Chelsea Morsoletto. Era nata in Ghana il 18 agosto di 21 anni fa e viveva a Grantorto nel Cittadellese. Dai rilevi è emerso che mentre percorreva a bordo di una Nissan Micra la Statale Postumia da Vicenza verso Treviso, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere con scarrabile della Brenta recycling srl che la precedeva con al molante M.C. e in un secondo momento ormai fuori controllo è andata a sbattere con il guard rail della corsia opposta di marcia. Lo scarrabile dopo l'impatto perdeva il controllo invadendo la corsia opposta schiantandosi con un camion che proveniva da Venezia. I carabinieri di Thiene dopo aver informato l'autorità giudiziaria dell'ennesimo schianto mortale sulle strade del Veneto, hanno sequestrato i mezzi coinvolti in attesa della chiusura delle indagini