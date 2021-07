Si schianta contro il guard rail con la moto: muore sul colpo

L'incidente alle 14.15 circa a Paderobba (Treviso) lungo la Feltrina, ha visto coinvolto un uomo residente in provincia di Padova. Intervenuta automedica, ambulanza ed elicottero del Suem 118

Un motociclista residente in provincia di Padova ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto alle 14.15 circa di lunedì 5 luglio a Pederobba (Treviso).

L’incidente

L'uomo ha perso il controllo del suo mezzo che si è schiantato contro un guard rail, venendone poi sbalzato. Intervenuti sul posto ambulanza, automedica ed elicottero del Suem 118. Medico e infermieri hanno cercato di rianimare il motociclista, purtroppo inutilmente. Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montebelluna (Treviso). A causa dell'incidente si sono verificate sulla Feltrina lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia all’altezza delle rotonde dell’Iper Tosano e di Fener.