Carambola fatale nella Bassa: una 50enne perde la vita nel tragico scontro

Una carambola fatale: G.G., 50enne di Ospedaletto Euganeo è morta nel tardo pomeriggio di venerdì 25 giugno dopo un tragico incidente occorso a Ponso.

La dinamica

È successo intorno alle ore 18.30 all'incrocio tra via Granza e via Vittorio: la donna stava guidando la sua minicar quando sarebbe stata violentemente tamponata da un'auto e scagliata contro un tir che sopraggiungeva in quel momento. Estratta dall'abitacolo dai pompieri è stata affidata ai sanitari per poi essere elitrasportata all'ospedale di Padova, dove è deceduta poco dopo. La donna lavorava come operatrice socio-sanitaria nella Fondazione Santa Tecla di Este.