Tragico incidente in scooter: morto sul colpo un 36enne padovano

Tragico incidente nella tarda serata di mercoledì 9 febbraio: Matteo Minozzi, 36enne di Gazzo è morto dopo essere caduto con il suo scooter a Camisano Vicentino.

I fatti

È successo intorno alle ore 22: l'uomo stava percorrendo via Badia in sella al suo scooter quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. L'impatto con l'asfalto è stato fatale: alcuni passanti hanno dato l'allarme chiamando i carabinieri e il Suem 118, ma al loro arrivo i sanitari hanno potuto solamente constatare che per il 36enne non c'era più nulla da fare.

Matteo Minozzi

Matteo Minozzi, originario proprio di Camisano Vicentino, abitava a Gazzo da circa un anno ed era un grande appassionato di ping pong, che aveva praticato a livello agonistico prima di diventare arbitro. La Fidet - Federazione Italiana Tennistavolo l'ha voluto ricordare così sulla propria pagina Facebook: