Uscita di strada fatale all'alba: morti due fratelli

L'uscita di strada alle prime luci dell'alba è stata fatale: due fratelli hanno perso la vita nella mattinata di oggi, martedì 26 luglio, nella Bassa Padovana dopo aver finito la propria corsa in un fossato.

I fatti

I dettagli al momento sono ancora scarni: il tutto è successo intorno alle ore 6.20 in via Vanzo a Monselice, con il conducente di un'auto che avrebbe perso il controllo della stessa finendo nel fosso adiacente alla strada e morendo sul colpo. Al suo fianco c'era il fratello, portato con urgenza in ospedale dai sanitari del Suem 118 precipitatisi sul posto, ma anche per lui non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente anche vigili del fuoco e carabinieri.