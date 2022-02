Finisce fuori strada, operatrice socio sanitaria muore mentre si reca al lavoro

Come ogni mattina è andata al lavoro in auto Ornella Sega, 59 anni, operatrice socio sanitaria all'ospedale di Padova. Un malore, un colpo di sonno, ancora non è chiaro. La donna è finita fuori strada ed è morta.

Il fatto

Era la mattina di venerdì 25 febbraio. Ornella, residente a Pettorazza Grimani (Rovigo), ha salutato il marito e i figli per andare al lavoro. Faceva l'operatrice socio sanitaria all'ospedale di Padova ed erano quasi le sei del mattino quando ha preso la provinciale 3 in direzione Cavarzere, come riferisce il Gazzettino del 26 febbraio. Non ha percorso molta strada. Dopo poco ha attraversato diagonalmente la provinciale ed è finita sul lato opposto, nel fosso. Un automobilista di passaggio l'ha vista e ha chiamato i soccorsi. Quando i vigili del fuoco sono arrivati, prima di estrarla dal veicolo hanno dovuto ancorarlo per riportarlo sulla strada. Ornella non ce l'ha fatta. I medici del Suem hanno constatato la morte, probabilmente per cause naturali, forse un infarto. I carabinieri di Cavarzere si sono occupati dei rilievi dell'incidente. Il funerale sarà lunedì 28 febbraio alle 10 nella chiesa di Pettorazza.