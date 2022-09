Auto contro scooter sulla Noventana: motociclista in ospedale

Incidente stradale oggi 15 settembre in via Noventana a Noventa Padovana. Per cause ora al vaglio della Polizia locale di Noventa, con la collaborazione dei colleghi di Stra, una Opel Corsa condotta da un ventiduenne del posto si è scontrata con uno scooter Kymco con in sella un operaio che doveva curvare a sinistra per andare a lavorare.

Principio d'incendio

Nell'impatto il motociclista è finito rovinosamente a terra. Si è verificato un principio d'incendio domato con un estintore da alcuni residenti. Il ferito è stato stabilizzato dal personale medico del Suem 118 e trasportato in ospedale a Padova. Non sarebbe in pericolo di vita. Entrambi i mezzi stavano procedendo da Noventa in direzione riviera del Brenta. Al momento dell'impatto il motociclista era fermo in mezzo alla carreggiata pronto a curvare a sinistra per entrare in una proprietà privata.

Problemi alla viabilità

Disagi alla viabilità per circa un'ora. Tempo necessario ai soccorritori e alla Polizia locale di terminare in sicurezza le attività di rito.