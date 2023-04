Investita sulle strisce, donna di 85 anni ricoverata in ospedale

Investita sulle strisce, è ricaduta rovinosamente sull'asfalto. Lo schianto è avvenuto oggi 13 aprile poco dopo le 10 in via Roma a Noventa Padovana. A terra è rimasta una donna di 85 anni che ora si trova ricoverata in ospedale a Padova. Saranno decisivi gli accertamenti diagnostici per valutarne le tempistiche di recupero. La viabilità ha subito importanti rallentamenti in ambo i sensi di marcia.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale di Noventa l'incidente è avvenuto in via Roma non distante dal ponte del Piovego che collega Noventa a Padova. Una donna di 85 anni, F.G. residente a Padova stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per tornare alla sua auto e andare a casa. Ad un tratto da Noventa direzione Padova è sopraggiunta una Lexus condotta da A.B. di 60 anni residente a Rovigo. Pur procedendo a velocità moderata, l'uomo alla guida non ha visto l'ostacolo davanti e l'impatto è stato inevitabile. L'anziana dopo l'impatto è ricaduta sull'asfalto. Subito soccorsa dai sanitari del Suem 118 dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata in ospedale a Padova. Tra le cause che potrebbero aver contribuito all'investimento non si esclude una banale disattenzione, ma anche il terreno scivoloso a causa della pioggia. La viabilità è tornata regolare soltanto dopo le 11.