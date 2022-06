Schianto auto moto di fronte al municipio, anziano finisce in ospedale

Incidente stradale oggi, 21 giugno alle 7,40 di fronte al municipio di Noventa Padovana. Un anziano che viaggiava in sella ad uno scooter è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Dai primi riscontri non sarebbe in pericolo di vita. E' successo lungo la centralissima via Roma. Da quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale una donna di 51 anni S.S. di Santa Maria di Sala in provincia di Venezia, uscendo dal parcheggio del muncipio non si sarebbe accorta dello scooter Kymco in arrivo da Camin direzione via Valmarana con in sella N.M. di 86 anni di Vigonza. L'impatto è stato inevitabile. Sul posto oltre agli agenti si sono portati i sanitari del Suem 118. Il paziente è stato trasportato in ospedale a Padova con numerose fratture. La viabilità è tornata regolare in via Roma soltanto dopo le 9, tempo necessario agli operatori di terminare l'attività.