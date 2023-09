Un malore al volante, schianto a Noventa con quattro mezzi coinvolti

Incidente stradale oggi, 1 settembre, a Noventa Padovana. Lo schianto ha coinvolto quattro mezzi, provocando un ferito. Si tratta del conducente di una Skoda Octavia, P.B. di 24 anni di Vigonza che, da quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale poco dopo le 7,30 del mattino ha accusato un malore. Gravi ripercussioni alla viabilità che è tornata scorrevole solo dopo le 9. L'incidente è avvenuto in un lembo di terra al confine tra i comuni di Noventa, Stra e Vigonovo all'altezza del ponte di Marziano.

Il ventiquattrenne, unico ferito, è stato stabilizzato e trasportato in ospedale dal personale medico del Suem 118. E' stato anche sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Cosa è successo

Il conducente della Skoda che stava procedendo in direzione Noventa verso la riviera del Brenta avrebbe invaso la corsia opposta di marcia. Una prima auto è riuscita ad evitare l'impatto, quella che seguiva in direzione Stra verso Noventa, l'ha centrato in pieno. Al volante di una Opel Corsa si trovava una donna, M.S. di 65 anni di Noventa Padovana. La donna dopo l'impatto è andata a sbattere contro il guardrail del ponte e successivamente contro una Bmw che giungeva nella direzione opposta guidata da A.B. di 26 anni di Vigonovo (Venezia). La Skoda che ha di fatto generato la carambola ha infine concluso la sua corsa fuori controllo impattando frontalmente una Fiat Idea con al volante una donna, V.B. di 59 anni di Dolo (Venezia).