Si schianta contro un'auto che esce da un parcheggio in retromarcia e si ribalta

Esce in retromarcia da un parcheggio e viene centrato in pieno da una seconda auto. Ne scaturisce una spettacolare carambola con quattro mezzi coinvolti e un'auto ribaltata sul fianco. Il bilancio è di un ferito non grave, con la viabilità che è andata letteralmente in tilt. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi, il personale medico del suem 118 e i vigili del fuoco per liberare il ferito dall'auto e ripristinare la sicurezza.

La dinamica

L'incidente è avvenuto oggi, 24 aprile alle 10 in via Canova a Noventa Padovana. Da una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale un'auto Volkswagen Golf condotta da V.M. 48 anni di Battaglia Terme mentre stava facendo retromarcia da un parcheggio non si è accorta che da tergo stava sopraggiungendo una Ford Puma con al volante G.G. un sessantasettenne di Noventa Padovana. A seguito dell'impatto quest'ultimo mezzo fuori controllo è stato spinto violentemente contro altri due veicoli fermi in sosta lungo la carreggiata e successivamente si è ribaltato sul fianco sinistro. Si è reso necessario l'intervento di due mezzi dei vigili del fuoco per estrarre il conducente il quale ancora in stato confusionale è rimasto intrappolato all'interno del veicolo. Non ha mai perso conoscenza, ma è apparso dolorante. Sul posto anche una ambulanza per trasportare il malcapitato per le cure al pronto soccorso di Padova. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Tra le cause che potrebbero aver contribuito all'impatto non si esclude una banale disattenzione e la velocità eccessiva. In ospedale come da prassi il conducente rimasto ferito è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.