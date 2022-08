Moto contro auto, diciottenne veneziano in ospedale

Incidente stradale oggi 4 agosto 2022 a Noventa Padovana all'incrocio tra via Noventana e via Marezzane. Per cause ora al vaglio della Polizia locale si sono scontrati una Chrysler condotta da A.R. di 84 anni di Noventa e una moto Yamaha con in sella L.M.C. diciottenne di Stra in provincia di Venezia. L'auto da Noventa doveva girare a sinistra per via Marezzane, la moto proveniva dal Veneziano e strava transitando verso il padovano. Probabilmente abbagliato dal sole, l'automobilista ha cominciato la manovra di svolta a sinistra proprio quando è sopraggiunta la moto. L'impatto è stato inevitabile. Il motociclista è stato disarcionato dalla moto ed ha finito la sua corsa in mezzo alla siepe di una abitazione privata. Subito soccorso dai sanitari del Suem 118 è stato trasportato in ospedale a Padova. Le sue condizioni sono rassicuranti. La viabilità ha subito ritardi per circa un'ora, sono state impiegate le pattuglie della Polizia locale di Noventa e di Stra.