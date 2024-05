"Tradito" dal navigatore satellitare rischia di ribaltarsi

Si è fidato ad occhi chiusi del navigatore satellitare, ma alla fine al volante del suo camion si è trovato su una strada arginale stretta e pericolosa. E' bastato mettere gli pneumatici di destra sull'erba bagnata e il mezzo si è accasciato senza più possibilità di movimento. E' una casualità che non si sia ribaltato altrimenti la vicenda avrebbe assunto connotati ben più gravi. E' successo tutto oggi 31 maggio nelle prime ore della mattinata.

I soccorsi

In via Argine Destro Piovego a Noventa Padovana sono arrivati gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Il conducente, A.P. di 55 anni residente in provincia di Bergamo a Trescore Balneario è stato aiutato a scendere dalla cabina. Ha raccontato la sua versione alle forze dell'ordine. Fin da subito si è capito che sarebbe stato problematico rimuovere il camion. E' stato richiesto l'intervento di un mezzo speciale che ha imbragato il camion e l'ha riportato in carreggiata. Le operazioni, non facili, si sono concluse poco prima dell'ora di pranzo. Il 55enne, seppur sotto choc, non ha necessitato delle cure mediche.