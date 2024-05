Moto contro auto, giovane ricoverato in ospedale

Incidente stradale ieri 8 maggio alle 14 a Noventa Padovana. Per cause ora al vaglio degli agenti della polizia locale si sono scontrati una moto ed un'auto. Ad avere la peggio è stato il motociclista che al termine degli accertamenti clinici effettuati dai sanitari del Suem 118 è stato trasportato in ospedale a Padova. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Illeso l'automobilista. Entrambi i conducenti come da prassi sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Il dettaglio

Dai primi riscontri pare che il motociclista, D.L. di 23 anni di Fossò (Venezia), al fine di superare una colonna di auto, si sia avventurato in una manovra azzardata che l'ha portato a schiantarsi con una Bmw con al volante una donna, F.B. di 61 anni di Saonara. Nell'impatto il giovane è caduto rovinosamente a terra. In via Salata, ai confini tra i comuni di Noventa e Stra, oltre agli agenti del comandante Luca Meneghini sono arrivati anche i sanitari. La viabilità è tornata scorrevole dopo le 16. Nella carambola

nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.