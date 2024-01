Esce dallo stop e centra in pieno la motociclista

Incidente stradale oggi 17 gennaio attorno alle 8 in via Marconi a Noventa Padovana all'incrocio con la frazione di San Vito di Vigonza. Il bilancio, che poteva essere ben più grave è di una ragazza ferita trasportata in ospedale, ma non in pericolo di vita. Vista l'ora di punta, e il nodo strategico della viabilità per Padova e la riviera del Brenta, il traffico ha subito pesanti rallentamenti. Due i mezzi coinvolti. Come da prassi sono stati effettuati accertamenti clinici sui coinvolti per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Cosa è successo

Per cause ora al vaglio della polizia locale di Noventa Padovana che ha usufruito della collaborazione dei colleghi di Vigonza, una donna O.E. di 23 anni residente a Stra (Venezia) in sella ad una Kawasaki 400 trovandosi di fronte una fila di auto ferme, ha cercato di sorpassarle. Ad un tratto dallo stop è uscita una Bmw Serie 3 guidata da B.R. di 40 anni di Vigonovo (Venezia) che l'ha centrata in pieno. Ad avere la peggio è stata proprio la motociclista che è caduta rovinosamente a terra. Prontamente

soccorsa dal personale medico del Suem 118 accorso sul luogo della segnalazione, è stata trasportata in ospedale a Padova. Le sue condizioni sono comunque rassicuranti.