Si sente male al volante e si schianta contro un'altra auto: traffico in tilt

Incidente stradale oggi 27 marzo alle 9 del mattino in via Oltrebrenta a Noventa Padovana. A provocare lo schianto, dai primi riscontri raccolti dalla Polizia locale del consorzio Noventa-Saonara-Stra-Vigonovo, sarebbe stato un lieve malore patito dal conducente di una Lancia Y, D.M. di 24 anni residente a Stra (Venezia). Quest'ultimo, mentre transitava dal veneziano in direzione centro di Noventa, si è andato a scontrare contro una Audi A4 guidata da P.I.E. di 41 anni romeno residente a Musile di Piave (Venezia). In auto con lui al momento dell'impatto si trovavano anche la moglie e la figlia di 5 anni.

I soccorsi

Subito dopo il tamponamento la viabilità lungo via Oltrebrenta è andata letteralmente in tilt. Si sono formate code chilometriche in ambo i sensi di marcia. Agli agenti, che hanno istituito un senso unico alternato, il compito di effettuare i rilevi. Il conducente della Lancia Y è stato soccorso dai sanitari del Suem 118. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in ospedale a Padova. E' stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per valutare le cause che gli hanno provocato il malore. La situazione lungo via Oltrebrenta è tornata alla normalità dopo le 10,30. Tempo necessario agli operatori di terminare le singole attività.