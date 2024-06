A bordo di monopattino investita da un'auto: 21enne finisce in ospedale

Paura nel tardo pomeriggio odierno 13 giugno a Noventa Padovana per una ragazza di 21 anni, C.L. residente in paese. La donna stava transitando lungo via Oltrebrenta sopra un monopattino quando, per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia locale del comandante Luca Meneghini, è stata investita da una Mini guidata da una donna, A.B. di 62 anni residente a Vigonovo in provincia di Venezia. Nell'impatto la giovane è caduta a terra dolorante. La scena è avvenuta davanti agli occhi di numerosi testimoni che hanno subito contattato i numeri d'emergenza.

I soccorsi

Sul luogo dell'investimento oltre ai vigili sono intervenuti i sanitari del Suem 118. La ferita è stata stabilizzata e in un secondo momento trasportata in ambulanza all'0spedale di Padova. I medici che fin da subito l'hanno presa in cura, dopo tutti gli accertamenti l'hanno definita non in pericolo di vita. La conducente come da prassi è stata sottoposta ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. La viabilità, lungo la direttrice che dalla riviera del Brenta porta verso il centro di Noventa e Padova ha subito rallentamenti per circa un'ora. Tempo necessario agli operatori di terminare le singole attività.