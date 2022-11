Si accascia in auto colto da malore, salvato da un carabiniere libero dal servizio

Paura ieri mattina 24 novembre a Ospedaletto Euganeo per una persona in auto accasciata sul volante priva di sensi. Grazie al tempestivo intervento di un carabiniere libero dal servizio e dal successivo arrivo dei sanitari del Suem 118, un cinquantottenne del posto è stato trasportato in ospedale e si è salvato.

I fatti

E' successo in via Roma est di fronte al municipio di Ospedaletto Euganeo. Un militare della Compagnia di Este libero dal servizio, mentre percorreva via Roma est nella corsia opposta di marcia, ha notato un'auto ferma con a bordo un uomo accasciato. Il militare, dopo essersi fermato, è corso verso l'auto della persona in difficoltà. Ha subito dato l'allarme al 118 e ai Vigili del fuoco. L'auto, nel frattempo, senza controllo, ha ripreso la marcia andando a sbattere contro il guardrail. L'intervento anche di alcuni passanti ha consentito di bloccare il traffico ed evitare che si verificassero degli incidenti. Il carabiniere, nell'attesa dei soccorritori, telefonicamente ha seguito l'iter di soccorso che dalla centrale operativa del Suem gli veniva impartito. Poi il cinquantottenne è stato preso in cura dai sanitari e trasportato all'ospedale di Schiavonia. Terminati gli accertamenti di rito, la prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe accusato un improvviso malore che di fatto gli ha fatto perdere il controllo del mezzo.