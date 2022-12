Schianto all'incrocio: due automobilisti portati via in ambulanza

Incidente stradale oggi 7 dicembre alle 10 del mattino ad Ospedaletto Euganeo. Il bilancio è di due feriti e altrettanti mezzi coinvolti.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione l'impatto è avvenuto all'incrocio tra via Palugana e via Filippi. Alcuni automobilisti in transito hanno subito richiesto l'intervento dei soccorritori. Sul luogo della segnalazione sono arrivati i sanitari del Suem 118 e i pompieri di Este. I Vigili del fuoco hanno estratto i feriti dalle rispettive auto e li hanno affidate al personale medico. Dopo essere stati stabilizzati sono stati trasportati in ospedale. Le loro condizioni sarebbero rassicuranti. Come da prassi sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri. La viabilità è stata deviata lungo arterie secondarie per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza. La situazione è tornata alla normalità nell'arco di un paio d'ore.