Schianto nel cuore della notte, auto finisce nel fossato

Ancora un incidente stradale lungo le strade del padovano. Nella notte tra il 21 e il 22 gennaio è accaduto in via Vallancon Nord ad Ospedaletto Euganeo. La fuoriuscita autonoma è arrivata proprio all'incrocio con la statale. Il bilancio, che poteva essere ben più grave, è di una persona ferita che è stata trasportata in ospedale. Disagi alla viabilità per consentire agli operatori di terminare le singole attività. Al vaglio degli inquirenti le cause che hanno portato alla perdita del mezzo. Sul ferito, un uomp di 55 anni del posto, come da prassi, in ospedale sono stati effettuati accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Cosa è successo

Subito dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti in transito che hanno notato l'auto incidentata, i vigili del fuoco sono intervenuti per un'auto finita in un fossato. Non senza fatica i pompieri hanno estratto dall'abitacolo della Opel bianca il conducente per poi affidarlo alle cure del personale medico del Suem 118. Dopo le prime visite in ospedale è stato giudicato non in pericolo di vita. I carabinieri del Radiomobile di Este hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Dai primi riscontri è stata esclusa la complicità di ulteriori mezzi tra le cause che hanno portato all'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.