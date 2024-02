Cisterna carica di gas metano finisce nel fossato dopo lo schianto

Spettacolare incidente e viabilità in tilt oggi 20 febbraio nelle prime ore della mattinata ad Ospedaletto Euganeo. Lungo via Santa Croce, strada a senso unico, per cause ora al vaglio dei carabinieri, si sono scontrati un mezzo pesante che trasportava gas metano e un'auto Bmw. Entrambi i mezzi a seguito della carambola, hanno finito la loro corsa fuori controllo nel fossato. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'auto che, una volta liberato dall'abitacolo, è stato preso in consegna dai sanitari del Suem 118 che, dopo averlo stabilizzato, l'hanno trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Illeso, ma di fatto sotto choc, l'autista del camion cisterna.

Cosa è successo e i disagi

Dai primi riscontri pare che l'auto fosse in fase di sorpasso quando ad un tratto è venuta a contatto con il camion. Entrambi i mezzi stavano procedendo in direzione Noventa Vicentina. Sul luogo dell'emergenza oltre ai carabinieri e ai sanitari sono arrivati anche i vigili del fuoco con più mezzi. La strada è stata inibita al traffico per diverse ore. Tempo necessario agli operatori di bonificare l'area e rimettere in carreggiata i due mezzi coinvolti. Non appena le operazioni si sono concluse è toccato ad un carroattrezzi rimuovere i mezzi incidentati. Come da prassi i due protagonisti dell'incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.