Schianto all'alba, due feriti e traffico in tilt

Incidente stradale oggi 24 febbraio alle prime luci dell'alba. Lo schianto è avvenuto ad Ospedaletto Euganeo qualche minuto prima delle 7. Sul territorio presente una leggera foschia. Coinvolte due auto. Sul luogo dell'emergenza si sono portati più mezzi del Suem 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi e per monitorare la viabilità. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto e conoscere le cause dell'impatto. I protagonisti dello schianto come da prassi sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Il racconto

Intervento dei Vigili del fuoco stamattina intorno alle 7, in via San Giovanni Bosco a Ospedaletto Euganeo per un incidente tra 2 auto: due le persone ferite. Sul luogo della segnalazione al lavoro la squadra dei Vigili del fuoco di Este che ha estratto un uomo bloccato tra le lamiere per affidarlo poi alle cure del personale sanitario. Sul posto i carabinieri per i rilievi dell’incidente. L’intervento dei pompieri è terminato dopo un’ora. La viabilità ha subito importanti rallentamenti. Tempo necessario agli operatori di terminare le singole attività. Per ridurre al minimo i disagi per gli utenti, i mezzi in transito sono stati deviati lungo arterie secondarie.