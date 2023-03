Investito da un monopattino, assessore in prognosi riservata

Assessore del comune di Rovigo di 34 anni investito da un monopattino e scaraventato a terra. Ricoverato in ospedale a Padova in prognosi riservata. Non sarebbe tuttavia in pericolo di vita. Si tratta di Andrea Micheletti, referente del Comune alle Politiche universitarie, Turismo, Decoro urbano, Gemellaggi e Politiche giovanili.

Cosa è successo

Venerdì 17 marzo Micheletti si trovava a Padova in via Cavazzana non distante da Prato della Valle. Mentre stava attraversando la strada a piedi è stato investito alle spalle da una donna che si trovava in transito su un monopattino. Entrambi i protagonisti sono caduti rovinosamente sull'asfalto. Immediato l'allarme al 118. L'uomo e la donna sono stati trasportati in ospedale. Fin da subito si è capito che le condizioni più gravi erano quelle dell'assessore Micheletti.

Chi è

Andrea Micheletti lavora all'università di Padova come tecnico della comunicazione multimediale al dipartimenti di Ingegneria dell'informazione. Attualmente l'amministratore si trova nel reparto di Terapia Subintensiva. Il suo quadro clinico è stabile. Già nelle prossime ore i medici che fin da subito l'hanno preso in cura confidano di sciogliere la prognosi.