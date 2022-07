Schianto in autostrada, si ribalta roulotte: traffico in tilt

Incidente stradale oggi, 3 luglio 2022 in autostrada a cavallo tra i caselli di Padova Est e Padova Ovest. Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia stradale alle 15,15 si sono scontrate un'auto e una seconda vettura che trainava una ruolotte. Nell'impatto proprio la roulotte si è rovesciata. Miracolosamente illesi gli occupanti delle due vetture. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco. A loro il compito di mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Poi un carroattrezzi ha rimosso i veicoli. I protagonisti dell'incidente sono stati visitati sul posto dal personale medico, ma non hanno necessitato delle cure del pronto soccorso. Gravi disagi alla viabilità. E' stato canalizzato il traffico su una corsia in attesa del completamento delle operazioni di messa in sicurezza. La situazione è tornata alla normalità dopo le 18.