Auto contro moto, un ferito grave e traffico in tilt

Schianto all'ora di pranzo in via Venezia a Padova. Oggi 19 febbraio alle 12 per cause al vaglio degli agenti della polizia locale si sono scontrati una moto e un'auto. E' successo tutto all'incrocio di porta Portello. Da un primo riscontro pare che il conducente dell'auto, una Nissan condotta da un padovano di 55 anni, stesse uscendo da una strada secondaria che arriva dalla piazza, mentre la moto, una Suzuki con in sella un cittadino romeno di 48 anni stava procedendo verso la Stanga. A generare lo schianto sarebbe stata una mancata precedenza. La viabilità ha subito rallentamenti per oltre un'ora, tempo necessario agli operatori di terminare le singole attività. Poi i mezzi sono stati rimossi da un carroattrezzi.

I soccorsi

A seguito dell'impatto il motociclista è caduto rovinosamente sull'asfalto. In un primo momento le sue condizioni sono apparse serie. Immediato l'allarme al 118. Sul luogo dell'emergenza sono arrivati i sanitari del Suem che l'hanno stabilizzato e successivamente trasportato al vicino ospedale. Terminati i primi accertamenti, è stato giudicato non in pericolo di vita. Illeso invece il conducente dell'auto. Entrambi, come da prassi sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.