Perde il controllo del camion e si ribalta in autostrada: ferito l'autista

Incidente stanotte in autostrada. L'episodio è avvenuto all'una del 25 gennaio lungo l'autostrada A4 sotto il territorio di Padova, non distante dallo svincolo con l'autostrada A13. Il conducente di un camion finito ribaltato sulla carreggiata è stato trasportato in ospedale dal personale medico del Suem 118. Le sue condizioni sono rassicuranti. Come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Lo schianto e i soccorsi

L’incidente è avvenuto in carreggiata est in direzione Trieste e per pura casualità non ha coinvolto ulteriori mezzi. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Venezia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dal colpo di sonno, alla banale disattenzione, ma anche all'improvviso guasto meccanico. Fin da subito è stata invece esclusa la complicità di terzi. Sul luogo dello schianto per le operazioni di presegnalazione, assistenza e recupero del mezzo, sono intervenuti, insieme al soccorso stradale, gli ausiliari della viabilità e i coordinatori del Centro operativo di Mestre. Complesse e prolungate le operazioni di recupero, a causa dei danni riportati dal mezzo pesante. L’intervento coordinato dei soccorsi e del personale CAV ha tuttavia permesso di rimettere in asse l’autotreno e ripristinare la normale viabilità intorno alle 6 di questa mattina, prima dell’ora di maggior traffico. Questo ha consentito di ridurre al minimo i disagi. Si è registrato soltanto qualche rallentamento in A4 durante le operazioni di recupero, mentre è rimasto sempre aperto lo svincolo della A13 in direzione Bologna.