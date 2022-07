Tamponamento in A/4: quattro feriti di cui uno in prognosi riservata

Grave incidente stradale oggi 25 luglio 2022 alle 17 lungo l'autostrada A4 tra gli svincoli di Grisignano di Zocco e Padova Ovest sotto il comune di Villafranca Padovana. Per cause ora al vagio della Polizia stradale si è verificato un tamponamento tra un camion e un'auto. Il bilancio, che poteva essere ancor più serio è di quattro persone ferite. Sul luogo dello schianto si sono portati i Vigili del fuoco di Padova e Vicenza che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall'abitacolo la donna al volante. Il passeggero, gravemente ferito è stato invece elitrasportato a Padova. E' in prognosi riservata.

I medici che l'hanno preso in cura stanno facendo di tutto per salvarlo. La donna al volante e i due minori che erano all'interno dell'auto sono stati trasportati in ospedale a Vicenza. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Enormi i disagi alla viabilità. Durante le operazioni di soccorso l'autostrada è rimasta bloccata per consentire l'atterraggio dell'elicottero del Suem. Oltre alla Polstrada ha operato anche il personale ausiliario dell'autostrada. La situazione lungo la A4 è tornata alla normalità dopo le 18.