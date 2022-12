Finisce contro il guardrail, automobilista ferito in autostrada

Fuoriuscita autonoma in autostrada. Un ferito non in pericolo di vita.

L'incidente

Lo schianto è avvenuto oggi 17 dicembre alle 17 lungo l'autostrada A 13 al km 105 tra gli svincoli di Padova sud e Padova Zona industriale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale, un auto dopo aver perso aderenza sull'asfalto, ha terminato la sua corsa fuori controllo contro il guardrail. I pompieri accorsi con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale. Sul posto personale ausiliario di autostrada e la polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. Come da prassi l'automobilista coinvolto nello schianto è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.