Si schianta col camion allo svincolo di Padova Est: autista ferito

Schianto in autostrada oggi 4 agosto 2022 alle 9,30 del mattino. L'incidente si è verificato all'uscita di Padova Est e ha coinvolto un camion proveniente da Milano. Per cause ora al vaglio degli agenti della Polstrada il conducente del mezzo pesante, mentre imboccava l'uscita di Padova Est, ha toccato con la parte anteriore del camion la cuspide autostradale e si è rovesciato lateralmente. Nello schianto l'autista è rimasto intrappolato tra le lamiere dell'abitacolo, ferito, ma cosciente. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato immediato. Oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia stradale, all'uscita di Padova Est sono arrivati i sanitari del Suem 118. Non appena il conducente è stato liberato, è stato preso in consegna dai soccorritori. L'uomo è stato stabilizzato e in un secondo tempo è stato trasportato in ospedale a Padova. Terminati tutti gli accertamenti del caso è stato giudicato non in pericolo di vita. Sulle cause che hanno portato alla fuoriuscita autonoma gli investigatori non escludono l'eccessiva velocità con cui è stato affrontato lo svincolo, ma anche un possibile colpo di sonno. Fin da subito è stata esclusa la complicità di terzi. L'uscita di Padova Est è rimasta chiusa per circa tre ore, tempo necessario agli operatori di rimuovere il mezzo incidentato e ripulire la carreggiata dai detriti.