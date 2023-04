Schianto tra camion in autostrada: un ferito e code chilometriche

Schianto in autostrada, un ferito trasportato in ospedale e traffico in tilt. Un incidente tra due mezzi pesanti si è verificato oggi 11 aprile poco dopo le 16,30 di oggi in A4, al chilometro 365+100 ovest (direzione Milano), in corrispondenza dello svincolo per la A13. Il tamponamento tra i due autoarticolati, le cui cause sono al vaglio della Polizia Stradale di Venezia, intervenuta per i rilievi, ha provocato il ferimento del conducente del secondo mezzo. I sanitari del Suem 118 intervenuti, dopo averlo stabilizzato, l'hanno trasportato in ospedale. Sul luogo dello schianto tra mezzi pesanti sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Disagi

Sul posto stanno operando in servizio di presegnalazione e assistenza gli Ausiliari della Viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal Centro Operativo di Mestre, che alle 17,30 hanno rilevato 10 chilometri di coda tra l’interconnessione con la A57-Passante di Mestre a Dolo e il Bivio A4/A13. Al momento, in corrispondenza dell’incidente, dove stanno per iniziare le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati, si transita su due corsie di marcia. Rimane regolarmente aperto lo svincolo per la A13 in direzione Bologna.