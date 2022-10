Apre la portiera e getta a terra una ciclista su bicicletta elettrica: donna in prognosi riservata

Incidente stradale oggi 13 ottobre in via Piovese a Padova. Coinvolta una bicicletta elettrica e un auto. Una donna di 55 anni, P.M. residente nella cintura padovana è stata ricoverata in ospedale. La prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale di Padova il conducente di un auto che si trovava in via Piovese, P.D. di 62 anni, avrebbe aperto la portiera del mezzo per scendere e andare a fare una commissione proprio nel momento in cui stava transitando la ciclista in sella ad una bicicletta elettrica. Nell'impatto la donna è caduta rovinosamente a terra battendo la testa. In un primo momento le sue condizioni apparivano rassicuranti, ma poco dopo il suo quadro clinico si è compromesso. Immeditato l'allarme al Suem 118. La donna, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Il conducente dell'auto, sotto choc, ha collaborato con gli agenti della Polizia locale per ricostruire quanto accaduto.