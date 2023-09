Anziano in bicicletta investito da un'auto: è in condizioni disperate

Grave incidente stradale oggi, 11 settembre, a Padova. Un ciclista di 86 anni, M.P. lotta tra la vita e la morte nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale cittadino. Saranno decisive le prossime ore per capire se riuscirà a salvarsi. Lo schianto è avvenuto con una Peugeot 106 in via Montà non distante dallo stadio Euganeo. Al volante dell'utilitaria un uomo di Padova di 66 anni.

Cosa è successo

Da quanto ricostruito dalla Polizia locale pare che l'utilitaria stesse procedendo dal centro cittadino verso la periferia quando ad un tratto ha incrociato il ciclista. Un impatto devastante che ha ridotto in fin di vita il pensionato. Nell'urto l'uomo è rimasto parzialmente incastrato sotto la vettura. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato immediato. In pochi minuti in via Montà sono giunti i sanitari del Suem 118. L'uomo è stato liberato e stabilizzato. Preoccupa un importante trauma cranico patito nello schianto. A scopo precauzionale i mezzi coinvolti sono stati sequestrati. La viabilità ha subito importanti rallentamenti fino alle 20. Tempo necessario agli operatori di terminare i rilievi di rito. L'automobilista come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.