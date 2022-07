Si scontrano due auto, due automobilisti in ospedale

Incidente stradale oggi, 27 luglio 2022, poco prima delle 8 del mattino in via Pozzoveggiani a Padova. Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia locale si sono venute a scontrare due auto. Il bilancio, che poteva essere ancor più grave, è di due persone ferite. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato tempestivo. Sul posto si sono portati oltre agli agenti, anche i Vigili del fuoco e il personale medico del Suem 118. I conducenti dei due mezzi coinvolti, dopo essere stati liberati dagli abitacoli sono stati presi in cura dal personale del Suem che, dopo averli stabilizzati, li ha trasportati al vicino ospedale di Padova. Terminati gli accertamenti clinici, nessuno versa in pericolo di vita. Come da prassi i feriti sono stati sottoposti ad esami specialistici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Durante le operazioni di soccorso il traffico veicolare è stato dirottato lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi. La situazione è tornata alla normalità dopo le nove.